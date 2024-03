El pueblo más bonito al que viajar en abril está en Navarra

Rodeada de montes y bosques, en la comarca de las Cinco Villas, descubrimos Echalar (o Etxalar en euskera), una tranquila localidad en la que parece que el tiempo se haya detenido. Y no solo por la ancestral modalidad de caza de palomas con red que llevan practicando desde la Edad Media si no por la calma y el sosiego que se respira en sus calles, en las que las prisas y el estrés parecen no tener cabida.