Los mejores amaneceres de España: un verano eterno mirando al sol

Todavía no sabemos si es cierto ese dicho que afirma que a quien madruga Dios le ayuda. Lo que sí sabemos es que levantarse antes que el sol -o acostarse después de que salga- es agradecido en todos los sentidos, sobre todo en verano: a esas horas la calle todavía no parece un horno, no hay demasiada gente y el cielo empieza a tomar unos colores preciosos. Aunque es mucho más fácil toparse con un atardecer, por eso cuenta con más amantes, los llamados opacarófilos. Para contemplar un buen amanecer hay que hacer un esfuerzo superior, pero nunca está de más si el resultado son estas cinco panorámicas.