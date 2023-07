 Esta es la mejor ciudad de España según el diario 'The Sun': "aguas azules y una comida impresionante"

El hecho de que periódicos de renombre como The Sun escojan nuestro país como un destino vacacional ideal es todo un halago y no es la primera vez que pasa. En otra ocasión, el prestigioso medio The New York Times declaró que El Hierro y las Islas Cíes serían destinos que cambiarían el mundo. Por su parte, otro diario británico, The Telegraph, dedicó un reportaje completo a elogiar la belleza y los encantos de Asturias y Salamanca. Está claro que al mundo le encanta España, y no es para menos.