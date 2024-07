Lugo en verano: paseos por la muralla y un mencía en una taberna del casco histórico

Como ya el verano está algo avanzado, este año no podremos disfrutar del Arde Lucus, una fiesta que recrea la vida romana de la ciudad, con desfiles, mercados y espectáculos que transportan a tanto a locales como a viajeros al pasado. Este evento, celebrado a finales de junio, es uno de los más populares, pero no el único. Si nos hemos quedado con ganas de descubrir las tradiciones locales, siempre podemos marcarnos una escapadita a poblaciones cercanas para descubrir fiestas y romerías únicas. ¿Un ejemplo? Mejor te damos varios: la feria del bonito el primer domingo de agosto en Burela; la fiesta de la maruxaina el segundo sábado de agosto en Cervo o la romaría do naseiro el cuarto domingo de agosto en Viveiro.