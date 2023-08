Te descubrimos 5 calas secretas en La Costa Brava (porque aún tenemos ganas de un chapuzón)

Para los que no sabemos vivir la playa sin contar con poder descubrir los efectos del mar en sus cercanías, alrededor de esta Cala hay muchas ‘cuevas escondidas por descubrir’. La ‘d’en Gispert es la más conocida de las numerosas cuevas que se encuentran entre estos acantilados del cabo de Begur. La boca de la cueva, a la cual se accede por mar, no tiene más de tres metros, y si vas a primera hora seguro no hallarás cola con barcas que quieren entrar en sus dominios. También merecen una visita ‘los restos arqueológicos’ de ‘Ses Falugues’, unas cuevas artificiales con dos aperturas verticales.