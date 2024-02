Descubre las locas, el dulce que vuelve locos a los malagueños

Málaga se ha convertido en los últimos tiempos en el destino vacacional preferido por muchos -también para jubilarse- por lo que este hojaldre también ha pasado a ser una atracción turística más, con heladerías que recrean este sabor o restaurantes contemporáneos que hacen guiños salados al pastelillo. Hay quien dice que ir a Málaga y no comer locas es como ir a Madrid y no comer un bocadillo de calamares. El dulce andaluz cuenta con una ventaja, al no necesitar refrigeración ni ningún tipo de conservación, puede viajar a cualquier parte del mundo, llevando un trozo de Málaga a todos los rincones del globo.