Barcelona Singular: las 5 maravillas de El Coll, el barrio perdido de Gràcia

Si en vez de acceder al Parc de la Creueta avanzas por la calle lateral de Castellterçol, pasarás por unas rocas de la vieja cantera y luego por un muro. Tras él se adivina ya el bosque. Adéntrate e intuirás una pequeña construcción que antaño congregaba a multitudes, aunque no lo dirías nunca. En este recoveco, el vigilante de la 'pedrera' Agustí Pinyol construyó en sus ratos libres un pesebre asombroso con pequeñas cascadas alrededor. También le puso efectos de sonido, recreando rayos y truenos desde una insólita sala de mandos.