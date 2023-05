O Barbanza, la comarca de Galicia que encarna la belleza a la perfección

Entre el islote de Os Arredondos y la Punta do Piñeiro se encuentra una de las playas más concurridas del municipio de Boiro. Este extenso arenal, de unos 700 metros de longitud y fina arena, sigue siendo un lugar en el que la naturaleza demuestra su supremacía y no está a merced del hombre. Además, con marea baja, podemos llegar caminando hasta la isla As Redondas, también conocida como ostreira, puesto que hace años era famosa por su banco de ostras.