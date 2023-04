Un paseo por los secretos mejor guardados de Galicia

No podremos considerar completa una visita a esta hermosa ciudad sin realizar un recorrido por su entorno, la costa da Morte y las Rías Altas, con sus faros y playas salvajes, los bosques encantados del parque natural de As fragas do Eume, los espectaculares jardines que se hallan en el Golfo Ártabro o los acantilados más altos de Europa, situados entre el cabo Ortegal y Cedeira.