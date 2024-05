8 viajes que deberías hacer sola antes de cumplir 60 años

Si estás cerca de cumplir 60 años y estás leyendo esto, mal, muy mal, deberías estar preparando la maleta para salir de viaje, no leyendo revistas de viajes en el sofá. Ya. De inmediato, ve al aeropuerto. Te proponemos ocho lugares en los que olvidarte de los años, o acordarte, o hacer lo que quieras con la hermosa edad a la que has llegado. Antes de empezar el recorrido por los seis continentes (bueno, igual la Antártida no), está bien recordar esa cita de no recuerdo quién sobre los cumpleaños, y los malditos años, dice así, mas o menos: “cumplir años es una faena, pero la alternativa es mucho peor”. Con alegría de vivir, nos vamos: