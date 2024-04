Un sueño junto al mar: así es la otra Cerdeña

Otra laguna, la de Mistras, da paso a la península de San Giovanni del Sinis y el Cabo San Marco, de nuevo una zona protegida con playas espectaculares a lado y lado de la lengua de arena que une el promontorio con tierra firme. En lo alto, cómo no, se alza una torre cilíndrica de vigía, pero en este caso no se trata de un recuerdo de la Edad de Bronce, sino de una construcción española del siglo XV. En cambio, en el punto donde la península de estrecha, se distinguen las ruinas de Tharros, fundada por los fenicios. Los hallazgos realizados aquí, así como los restos de un naufragio romano en la vecina isla de Mal di Ventre —efectivamente, se traduce como “dolor de barriga”—, se exponen en el Museo Arqueológico de Cabras. Sin embargo, los grandes protagonistas de la exhibición son los gigantes de Monte Prama, unas estatuas de guerreros o boxeadores que guardan un asombroso parecido con… ¡C-3PO, el androide dorado de Star Wars! Las sorpresas y el surrealismo no dan tregua a la que uno se lanza a explorar los alrededores de Oristano.