Sicilia, la isla donde duerme el tiempo

Por la vertiente sur trepa un teleférico, al que se añade luego un 4x4 para aquellos que no quieran agotarse con la caminata. Los griegos ubicaron aquí la forja de Hefesto, herrero de Zeus. Otras referencias al mundo clásico, y en especial a la Odisea de Homero, se localizan en la costa este de Sicilia. Por ejemplo, en Catania. Según la leyenda, el cíclope cegado por el astuto Ulises lo persiguió hasta el mar, lanzándole grandes rocas para que no escapara. Los enormes pedruscos serían los Farallones de los Cíclopes, unos islotes puntiagudos batidos por las olas frente al pueblo de Aci Trezza. Tanto Catania como Taormina, al norte, y Siracusa, al sur, fueron fundadas por los griegos hacia el s. VIII a. C. En Catania no hay que perderse el vibrante Mercado del Pescado, situado junto a la catedral, así como el viaje en el tren Circumetnea, que como el nombre indica, circunvala el Etna traqueteando entre campos de coladas de lava. En cambio, en Taormina, mundana y siempre vestida de flores, es de una belleza absoluta el teatro griego con el Etna de telón de fondo y el Parco Duca di Cesarò, más conocido como Villa Comunale.