Una ruta por Suiza con Jordi Roca: ficha las chocolaterías y los rincones más dulces del país.

Por supuesto, un chocolatero como él no podía terminar su visita a Zúrich sin visitar la Lindt Home of Chocolate, donde hizo su tradicional osito de chocolate y visitó su museo. Pero aún le quedó algo de tiempo para conocer otras propuestas gastronómicas, como KLE, un restaurante vegetariano regentado por Zizi, una excompañera del Celler de Can Roca que ahora triunfa en Zúrich y ya tiene diversos locales de alta calidad.