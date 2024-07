Río de Janeiro más allá del Carnaval: allí donde el sol es eterno y los días nunca terminan

El verde de las montañas se va difuminando hasta convertirse en el dorado de la arena y el azul del océano. La vida de los cariocas no se puede entender sin las playas. Allí se convierte en un sentimiento que nadie más que los que las habitan (porque las playas fluminenses se habitan, no se concurren) pueden alcanzar a comprender. No se explica, simplemente se disfruta. La belleza de cada una de ellas es única y sublime, habiendo algunas destinadas a los surfistas como Arpoador, otra perfecta para practicar deportes acuáticos como Barra de Tijuca, familiares como Leblón o las que siempre acaparan todas las miradas: Copacabana e Ipanema.