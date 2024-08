El mapa con el pueblo más feo de cada provincia de España

A diez minutos de Guadalajara descubrimos Alovera. En los últimos años, este municipio ha conseguido fama (de la buena) gracias a su espectacular parque de ocio acuático, pero aun así las opiniones en foros de viajeros no son demasiado positivas. ¿Un ejemplo? ‘Es un sitio en el que NO quedarse a vivir, millones de canis, coches y motos tuneados pasando con el escape libre a todas horas, la policía no hace nada y no hay nada que visitar. Si mañana se lo tragara la tierra nadie lo echaría de menos’. Un poco dura la reseña, ¿no os parece?