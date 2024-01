El pueblo fantasma de Portugal al que solo se puede acceder caminando

En Drave no hay electricidad, agua corriente, ni suministro de gas. Mucho menos señal de móvil o conexión 4G. Las tiendas son inexistentes, por lo que el dinero carece de utilidad, y ni siquiera hay relojes disponibles. La ubicación del pueblo es tan remota que no cuenta con habitantes permanentes, haciendo que acceder a él resulte prácticamente imposible. No obstante, la mística que envuelve a este rincón de Portugal es tan impresionante que vale la pena planificar por completo un viaje hasta allí.