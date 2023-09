Mount Washington, el lugar con el peor tiempo de América y uno de los más peligrosos en invierno

Para llegar hasta la cima, la mayoría opta por el vehículo propio, aunque hay más opciones. Una de ellas es coger el ferrocarril de cremallera que te lleva hasta la cima y se inauguró en el año 1868. Pero si eres todo un aventurero, puedes elegir subir a pie, aunque has de tener en cuenta que el camino es largo y la pendiente de ascenso tiene una inclinación del 11,6%, por lo que quizás no sea la opción más apropiada si no dispones de una buena condición física.