5 imprescindibles de Yamamoto, premio Pritzker de arquitectura

En una sociedad hiperindividualista, que Riken Yamamoto haya ganado este 2024 el premio más prestigioso de arquitectura (el Pritzker, cómo no), nos deja un atisbo de esperanza. Ya no conocemos a nuestros vecinos y la sal ya no se le pide al de la puerta de al lado (del que muchas veces desconocemos hasta su nombre) si no que se solicita por una App. Por eso, que Yamamoto, un defensor de la idea de ‘hacer comunidad’, haya conseguido este galardón nos hace creer que una sociedad más comprometida es posible.