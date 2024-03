La historia de cómo la antigua York dio su nombre a Nueva York

Cuando se dice que la historia de Estados Unidos en general y de este estado en particular como zonas 'occidentalizadas' no es demasiado extensa no se dice en vano: Nueva York se fundó oficialmente en el siglo XVII. Apenas han pasado 350 años desde que la ciudad que nunca duerme se sitúa así en el mapa. De hecho, Washington es una de las capitales más modernas del mundo.