Más allá de los Big Five: descubre los Little Five de África

Cualquiera que haya estado de safari en algún país de África tendrá fotografías de los Big Five, y si no las tiene, las ha visto. Este grupo de grandes animales son los imprescindibles, pero también los más fáciles de ver: búfalo, elefante, leopardo, león y rinoceronte. Sin embargo, aunque se sabe que son muchas las especies que habitan esas zonas, pocos conocen la lista de los Little Five: tejedor búfalo, musaraña elefante, tortuga leopardo, hormiga león y escarabajo rinoceronte. Aunque los nombres son similares, es solo por el hecho de "imitar" lo de sus hermanos mayores, pero poco tienen que ver con ellos.