Enamorados de Queensland: playas paradisíacas y arrecifes de coral en la costa este de Australia

Algo que se debe evitar es ser picado por medusas, y para ello hay que evitar la temporada de medusas, o hacer este recorrido y no meterse al mar: lo cual garantiza cien de cien veces que no te piquen las medusas. Algunas de estas medusas pueden ser letales, Australia no hace prisioneros. ¿Te suena la jelly box? Pues por ahí está flotando.