El Camino del Rey, recorremos la belleza de la Laponia sueca

“Si no lo veo, no lo creo.” Esta frase, tan contemporánea en su mensaje, tiene su origen en la Biblia. Ante la noticia de la resurrección de Jesucristo, el apóstol Tomás expresó su incredulidad: “Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo creeré” (Juan 20, 24-29). En nuestros días, aún hay quien recela del cambio climático a pesar de las evidencias científicas. El pasado agosto, en el Parque Nacional de Abisko, se inauguró Sensing the Artic, una instalación artística en plena naturaleza que aspira a convencer a los escépticos. Creada por los artistas Bigert and Bergström, en colaboración con el Climate Impacts Research Centre, esta obra muestra cinco pequeños invernaderos que recrean diferentes climas. El visitante podrá apreciar cómo evoluciona cada uno de estos entornos a lo largo del tiempo. En esta remota zona de Suecia, los efectos del cambio climático también se dejan sentir.