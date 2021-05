Un día soleado en Nueva York: 22 cosas que puedes (y debes) hacer para mezclarte con los neoyorquinos

1. Explora los productos locales en Union Square Greenmarket.

Decenas de vendedores se colocan en el parque cuatro veces por semana con productos recién horneados, frutas y verduras y flores.

2. Cruza el puente de Brooklyn.

Abierto al tráfico peatonal en 1883, el elegante tramo conecta la costa de Brooklyn con el Bajo Manhattan y es un paseo fácil y popular. Ahora, también lo puedes recorrer en bici.

4. Disfruta de una pinta y en el Bohemian Beer Garden.

Tiene más de un siglo, y su patio trasero lleno de sombrillas y parrillas sigue siendo una típica escena animada en una tarde de verano.

5. Sube a un observatorio en un día despejado para ver lo más lejos que puedas.

El Empire State Building, Top of the Rock y One World Observatory ofrecen puntos de vista para observar los rascacielos, las costas y los distritos de la ciudad de Nueva York.

6. Escucha una cascada en el jardín del erudito chino de Snug Harbour.

El extenso centro cultural del que forma parte tiene muchos museos y atracciones, pero los espacios tranquilos de esta recreación de la era de la dinastía Ming pueden es su característica más atractiva.

7. Sube a un ferry y viaja a algún lugar, a Staten Island o Governors Island...

o simplemente conecta los puntos a lo largo del paseo marítimo de Brooklyn y Queens. Encontrarás algunos barrios interesantes en el camino.

8. Coge algo de comida callejera.

Tacos, pizza, hot dog ... seamos realistas, la lista es larga. Y mézclate con los neoyorquinos haciendo algo típico de un día laboral.

9. Camina por el paseo marítimo de Coney Island.

Encontrarás una escena tan pintoresca como carnavalesca como la que encontrarás, flanqueada por la playa por un lado y las atracciones clásicas de los parques de atracciones por el otro.

10. Observa de cerca el archifamoso letrero de Pepsi en Long Island City.

Está en Gantry Plaza State Park, un espacio verde junto al agua y una pasarela que es una de las joyas de este vecindario de Queens.

11. Piérdete por las calles del West Village.

Y lo decimos en serio; después de todo, las calles West 4th y West 10th se cruzan cuando la cuadrícula de la ciudad pierde su rumbo en este área. Afortunadamente, casi todas las manzanas son pintorescas y están llenas de casas históricas y encantadores restaurantes.

12. Planifica un picnic en Sunset Park.

La cima de la colina en este espacio verde de Brooklyn marca uno de los puntos más altos del distrito, lo que significa que tendrás una gran vista del puerto de Nueva York y el horizonte de Manhattan; muchos lugares de comida para llevar asiáticos y latinoamericanos cercanos pueden proporcionarte el sustento.

13. Date un atracón de arte callejero.

El lado artístico de Nueva York no solo se manifiesta en los museos: están los Coney Art Walls, las exhibiciones en Madison Square Park, las instalaciones en High Line, las piezas llamativas fuera de las Naciones Unidas y un cierto Charging Bull cerca de Wall Street. para un comienzo muy rápido.

14. Refréscate en una piscina pública al aire libre.

Existen en el Lefrak Center de Prospect Park en Lakeside y en el Laboratorio de Agua de Brooklyn Bridge Park en Pier 6.

15. Patina sin parar.

Lakeside y Brooklyn Bridge Park (esta vez en el Pier 2), esos también son dos lugares al aire libre perfectos para deslizarse sobre unos patines en línea.

16. Admira una de las 1.600 farolas de Central Park, pequeñas obras de arte.

Y pasea y relájate por el parque más famoso (y cinematográfico) del mundo.

17. Alquila una bici y recorre la vía verde del río Hudson.

El sendero dedicado aquí se encuentra entre los más populares de la ciudad para los ciclistas, pero puedes encontrar otros lugares para pedalear en los cinco distritos.

18. Navega río arriba.

Numerosos muelles y embarcaderos en Manhattan, Brooklyn y Queens ofrecen lecciones de kayak.

19. Explora el Jardín Botánico de Nueva York.

Una sección del jardín se remonta a siglos, cuando estaba habitada por el pueblo Lenape; Siempre es un buen día para ver qué florece aquí y en sus contrapartes, en los Jardines Botánicos de Brooklyn y de Queens.

20. Encuentra los mejores puestos de helados de la ciudad y prepárate a ascender al olimpo del azúcar..

Ample Hills, Blue Marble y Big Gay Ice Cream (merecidamente) reciben mucha prensa, pero hurga y encontrará más, además de excelentes lugares italianos que no se cortan con los sabores. Los hay hasta de berenjena.

21. Escucha a los músicos callejeros en Washington Square Park.

Este eje central es una pieza esencial del Village, un lugar para relajarse junto a la fuente y disfrutar de la animada escena. Un concierto al atardecer es el broche perfecto a esta jornada soleada.



