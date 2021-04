La primera megatienda sobre Harry Potter abre este verano en Nueva York

Si su frenético ocio, su babilónica diversidad racial, su inabarcable oferta cultural, su arquitectura neomegalómana o sus hipercalóricos perritos calientes en cada esquina no te parecían suficientes motivos para visitar Nueva York, aquí tienes uno: abre la tienda de Harry Potter con la mayor colección de objetos del personaje del mundo bajo un mismo techo. Siempre que estés dentro de las hordas de fans incombustibles del pequeño mago de grandes gafas de pasta, claro está.

La carta de presentación no puede ser más apetecible, al menos, para todo y toda ‘freak’ de las crónicas noveladas y filmadas de la escuela de magos Hogwarts: “Muggles, la magia del Mundo Mágico llega a Nueva York con la apertura de la primera tienda insignia oficial de Harry Potter en el mundo”, anuncian desde Warner Bros, productora de la saga fílmica y promotora de este proyecto.

La megatienda se inaugura el 9 de junio en el corazón de Nueva York junto al icónico edificio Flatiron en 935 Broadway. Se llamará Harry Potter New York y será parte de una cartera en expansión de experiencias de Wizarding World propiedad de Warner Bros, que incluyen Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter y las tiendas minoristas Platform 9¾.

Esta tienda albergará la colección más grande de productos de Harry Potter y Animales Fantásticos en el mundo bajo un mismo techo con todo, desde batas personalizadas y frijoles de todos los sabores de Bertie Bott hasta una nueva gama de varitas caseras con un diseño exclusivo para la ubicación de Nueva York.

Con tres pisos y más de 6.000 pies cuadrados, el espacio brindará a los fanáticos una serie de emocionantes experiencias que evocan la magia del Mundo Mágico, donde no falta zonas que recrean algunos escenarios de las películas. Y por supuesto, toda la cacharrería, ropa y complementos imaginables.

La vicepresidenta de Worldwide Tours y Retail Warner Bros., Sarah Roots, dijo durante la presentación: "Esta será la tienda dedicada a Harry Potter más grande del mundo y se convertirá en un destino de visita obligada para los fanáticos donde los entusiastas de pueden participar con experiencias interactivas y numerosas oportunidades para tomar fotografías mientras se adentran en la magia ".

La tienda ya tiene su eslogan: “Nueva York es mucho más interesante de lo que hubiera esperado”. Fdo: Newt Scamander