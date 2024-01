Las 10 mejores ciudades del mundo para viajar y conocer gente

Si coincide que estás en sábado, aprovecha la visita para ir de compras al bazar de la plaza San Jacinto, y si no, pasea por su centro histórico para terminar descansando —o no, por todo lo que hay que ver en él— en el bosque de Chapultepec y, por supuesto, no te pierdas la casa museo de Frida Khalo. Si aún no te has convencido, tiene otro punto a su favor: es una de las ciudades más baratas de América Latina.