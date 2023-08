San Francisco a bocados: 7 paradas foodies obligatorias

Como recomendación, no dejes de visitar la Golden Gate Fortune Cookies Co, empresa que fabrica las tradicionales galletitas de la suerte desde 1962. También puedes detenerte en alguna tienda de té y, cómo no, probar cualquier elaboración que se ofrezca en puestos callejeros. Si lo que buscas es algo más gourmet, hay varios establecimientos con estrella Michelín, como Dumpling Home (con unos precios de lo más competitivos) o HK Lounge Bistro, local renovado tras el incendio que sufrió hace años.