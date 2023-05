10 curiosidades que, quizás, no sabías de la Ruta 66

No puedes decir que has hecho la Ruta 66 si no has pasado una noche en uno de sus famosos moteles. The Blue Swallow Motel y Rancho Hotel, son dos de los más conocidos, pero a lo largo de toda la carretera encontrarás cientos de increíbles hospedajes en los que disfrutar de un ambiente clásico y rústico en que te sentirás como en tu propia casa.