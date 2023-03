Wisteria Tunel, el impresionante pasadizo de flores de Japón

Las entradas para el Wisteria Tunel se tienen que comprar por adelantado y el precio para esta temporada es de 1.5000 yenes (que son unos 10,50 € al cambio). También conviene saber que el acceso no es precisamente un camino de flores. Las carreteras no están pavimentadas hasta llegar al jardín y se suelen formar grandes atascos. Una vez dentro, el panorama no es mucho más alentador, el vergel de glicinas no tiene fácil acceso y hay que recorrer un largo camino entre la montaña, de empinadas cuestas y caminos sin pavimentar.