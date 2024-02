¿Vivienda privada o museo? La polémica sobre el Castillo de D'Artagnan en Francia con dos giros inesperados

"Desde el primer día, dejé claro al propietario y a la Safer que la propiedad estaría abierta y que pondría toda mi energía en compartir este lugar con el público tanto como fuera posible. Quiero destacar la historia de este lugar. La historia de d'Artagnan pertenece al pueblo de Gers y al pueblo francés, y no puede ser propiedad de un particular, ni de una colectividad local, ni utilizarse con fines políticos", aseguró en la cadena pública France 2. Su intención, al contrario de lo que se pensaba, es mantener intacta la magia de lugar, comprometiéndose a "no hormigonar ni crear suelos artificiales", así como tampoco construir bares, restaurantes o aseos.