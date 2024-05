¿Puedo viajar al extranjero y seguir cobrando el paro? Esta es la respuesta del SEPE

Si el viaje al extranjero no dura más de dos semanas durante cada año natural, ya sean continuadas o no, la prestación no se pierde, siempre que se pueda cumplir con las obligaciones establecidas en ley. Sigue siendo fundamental que la salida sea comunicada al SEPE de antemano, y a la vuelta la persona debe presentarse en la oficina de empleo "el primer día hábil siguiente a su regreso".