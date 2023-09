6 formas para viajar gratis por el mundo (y la última va a desbloquear algunos recuerdos de infancia)

Decía la escritora y cineasta estadounidense de origen judío, Susan Sontag ‘no he estado en todos los sitios, pero están en mi lista’. Si a ti te pasa lo mismo que a la ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Letras (2003) y te gustaría ir tachando países visitados, pero no cuentas con un presupuesto digno de milloneti, keep calm, porque hay formas para viajar gratis por el mundo.