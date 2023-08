Esta toalla te salva la vida ya sea en la playa o en la piscina

La toalla Plyopic tiene unas dimensiones de 183 por 81 centímetros, perfecta para poder tumbarte y que no te sobresalgan los pies (si tienes una estatura media, of course); además, cuenta con una textura 3D única que absorbe más de 1 litro de agua, se seca en la mitad de tiempo que las toallas de playa normales y te ofrece una comodidad envolvente como ninguna otra toalla de microfibra.