Para los amantes del agua dulce: 5 piscinas con vistas, de Ibiza a los Pirineos

Porque el verano no es verano si no existe el momento piscina, proponemos unas cuantas, desperdigadas por nuestra geografía, para hacer realidad ese chapuzón que tanto hemos anhelado. Cerrar los ojos, taparse (o no) la nariz y sumergirse en las aguas de estos hoteles para después relajarse en una tumbona con un rico cóctel bajo el sol. ¿Existe mejor plan?