¿Qué nos ha enseñado ‘The Bear’, la serie sobre chefs que encanta a los chefs?

Muchos han visto en la forma en que Carmy lucha con su equipo por reflotar el Original Beef of Chicagoland el quid del negocio hostelero. En ‘The Bear’ no hay lugar para la calma. El estrés de la cocina y la claustrofobia de trabajar en lugares tan cerrados y pequeños no se suavizan, como en otras películas del género mucho más amables, ni tampoco los roces entre los miembros del equipo.