Nos comemos Chicago: Hot Dogs y Pizzas de lujo que no esperabas

Aficionado a los menús temáticos moleculares y la cocina-espectáculo, el universo Achatz es el de un mago donde esperar sorpresas como un "globo flotante comestible" lleno de helio. Una experiencia total en tres opciones (The Kitchen Table, The Gallery y The Salon), con distinto número de platos e igual desafío técnico. Reservar con mucha antelación.