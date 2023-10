Sissí, la emperatriz que curaba sus males viajando

Sissí, que al parecer odiaba ese apodo que le ha servido la fama, quiso desaparecer de cualquier imagen desde que su hijo se suicidó y guardó luto desde entonces. También cuentan que lo hizo porque no quería que la vieran envejecer. Murió asesinada por un anarquista en Ginebra y la enterraron en Viena, desoyendo su voluntad: ser sepultada a orillas del Mediterráneo. Lo que siempre había querido, desaparecer, lo consiguió de manera simbólica, pero no real. Nunca fue una reina propiamente dicha: no hablaba francés (el idioma de la realeza), no sabía tocar el piano, bebía cerveza, practicaba deporte y viajaba. Durante muchos años, no fue más que una mujer de una belleza descomunal. Sin embargo, fue mucho más que eso, y la libertad que logró encontrar a la hora de viajar lo demuestra.