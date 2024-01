¿Cuáles serían los destinos para viajar desde el Aeropuerto de Córdoba?

Además, Mapatours, visto el éxito del viaje a Praga, planteaba fletar un vuelo a Roma o a Estambul, tal y como señaló Esteban Gómez, responsable de la empresa. Sin embargo, esta última opción se ha descartado al no contar la terminal del Aeropuerto de Córdoba con una zona para el control de pasaportes, por lo que no podrían llegar aviones procedentes de países fuera de la Unión Europea, lo que incluye algunos tan cercanos como Marruecos. No obstante, lo que sí parece es que los touroperadores van a ser una opción que ampliará la oferta de destinos y vuelos desde el aeropuerto, al margen de las compañías áereas que consiga atraer Aena junto a las diferentes instituciones.