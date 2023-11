¿Es seguro viajar a Egipto en plena guerra entre Israel y Hamás?

Las recomendaciones carecen de efecto vinculante y son un "mero aviso o consejo", pero el Estado recuerda "no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerándose dicha recomendación título que ampare reclamación alguna".