Nunca te pongas una camiseta así para montar en el avión: una azafata revela el motivo

El avión es el medio de transporte más seguro que existe. No obstante, este hecho no significa que dentro de un vuelo no existan los incidentes, como los accidentes aéreos, incendios, aterrizajes forzosos u otros imprevistos. Estas situaciones no tienen por qué ser mortales, pero sí es cierto que pueden provocar grandes daños. Para evitar esto, los pequeños detalles marcan la diferencia.