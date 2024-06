Lo que nunca deberías hacer en un avión, según un piloto

Esta recomendación, reconozco, no estaba entre mis criterios. El botón de llamada al personal de cabina debe usarse solo en casos de emergencia. Si todos usamos el botón por cuestiones menores, el personal no podría atender a todos de manera eficiente. Por lo que si necesitas algo que no es urgente, es mejor esperar a que pase alguien del personal o acercarte tú mismo.