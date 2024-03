3 mochilas perfectas para no facturar en el avión y que te quepa todo

A la hora de buscar una mochila para viajar en avión y no tener que facturar hay que tener en cuenta varias características: lo primero de todo, es comprobar sus medidas para que cumplan con las reglamentarias y no te hagan bajarla a bodega con el consiguiente pago de la tarifa correspondiente. Después, se busca que tenga buena capacidad y compartimentos para poder separar la ropa y calzado del resto de enseres personales y, cómo no, que tenga unas buenas asas acolchadas para que el peso no sea un problema y tu espalda no acabe pagando las consecuencias de no facturar.