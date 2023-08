Todo lo que no quieren que sepas cuando te subes a un avión, contado por un azafato

Si vas a comer algo en el avión y se te cae al suelo, ya te advertimos que, a 42.000 pies del suelo, la regla de los cinco segundos no vale. Aquello de recoger el trozo de comida rápido para que no se contamine con bacterias y gérmenes y llevárselo a la boca, es una muy mala idea. Tíralo si no quieres que tu salud te juegue una mala pasada.