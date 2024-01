¿En qué partes de Cataluña se ha rodado la nueva temporada de 'Todos mienten'?

No está demasiado claro si el barrio de Belmonte es el mejor para vivir, aunque las casas sean tan idílicas: allí reinan el secreto, la mentira e incluso el asesinato, como vimos en la primera temporada de 'Todos mienten' (Movistar Plus+). Por suerte o por desgracia, Belmonte no existe, sino que es una ficción construida a partir de muchas piezas. "Las casas de los personajes están diseminadas por Cataluña", nos informa Pau Freixas, creador y director de este exitoso cruce de drama, comedia negra y suspense. "Casa Ana [Natalia Verbeke] en Sant Vicenç de Montalt. Casa Sergio [Juan Diego Botto] en Bellaterra. Casa Yolanda [Eva Santolaria] en Sant Feliu de Codines… Básicamente, buscamos que las casas tuvieran un espíritu veraniego; casi como si fuesen unas maravillosas residencias de los padres que, con el tiempo, se convirtieron en el hogar de los hijos".