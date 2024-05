Overture, el avion que relevará al Concorde empezará a volar en 2030

Si en 2029 te llega una invitación para formar parte del primer vuelo del avión supersónico Overture, ¿te animarías a surcar los océanos? ¿Llevarías tapones? En los próximos años, anuncios como el de Overture serán el pan de cada día, me refiero: avances tecnológicos cada vez más increíbles irán formando parte de nuestra cotidianidad. En fin, “What a time to be alive!”, dirían en los Simpsons.