Un océano de detalles por descubrir

Recorrer los más bellos puertos del Mediterráneo, surcar las tranquilas aguas de los fiordos noruegos, bordear la costa de la salvaje Alaska o, por qué no, cumplir el sueño de dar la vuelta al mundo. Todas estas experiencias y otras muchas aventuras son las que ofrece la compañía Regent Seven Seas Cruises a través de sus cruceros, cuya flota se cuenta entre las más lujosas del mundo, con seis buques que han hecho de la excelencia, el mimo por los detalles y un trato exquisito su seña de identidad. Todo ello con el fin de brindar al cliente la mejor de las experiencias. Para lograrlo, los navíos de Regent Seven Seas Cruises apuestan por la intimidad y la exclusividad, y para ello cuentan con buques capaces de ofrecer la máxima calidad a entre 496 y 746 pasajeros, y un tamaño óptimo que les permite acceder incluso a los puertos y rincones más recónditos y singulares, donde embarcaciones de mayor calado no tienen posibilidad de atracar.