Surcar los mares a todo lujo: un crucero que no esperabas

Elevar el todo incluido a cotas nunca alcanzadas en un crucero. Dar rienda suelta a las ganas de explorar nuevos territorios y lugares. Perfeccionar la experiencia del lujo a bordo de un barco. Son solo algunos de los pilares de la compañía Regent Seven Seas Cruises, que lleva más de 30 años ofreciendo a sus huéspedes lo que han llamado An Unrivalled Experience, una experiencia inigualable, en sus elegantes barcos, desde el Seven Seas Explorer hasta el Seven Seas Voyager. Y lo seguirá haciendo con el último que se une a finales de este año a la flota para celebrar ese 30 aniversario, el Seven Seas Grandeur. Todos estos buques de ensueño tienen capacidad para entre 496 y 746 pasajeros, la medida ideal para acceder a los puertos de escala más íntimos donde otros barcos de mayor calado no pueden entrar.