Mariscar en Galicia: el trabajo con "la mejor oficina del mundo"

María Fontán lo cuenta en sus redes sociales bajo el nombre de Mariscadora 2.0. Sus inicios en el oficio fueron casi por obligación. Estaba pasando una temporada complicada, no tenía trabajo y su hermana le propuso que hiciera los cursos para acceder a la cofradía y que probara. Ahora nos cuenta que no sabría a qué dedicarse si no fuera a mariscar, porque para ella "el mar lo es todo" y no, no aborrece el marisco, le encanta. Afirma que es un trabajo duro -a veces sin otra ocupación no llegaría a fin de mes-, pero muy "libre", "no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer, tú manejas tu tiempo", y totalmente recomendable para cualquier persona. Ella es consciente de que tiene "la mejor oficina del mundo".