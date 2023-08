El Mago Pop triunfa en Broadway: el ilusionismo vuelve a inundar Nueva York

El estreno no solo sirvió para conseguir su ansiado sueño de llegar a la meca del espectáculo y consagrarse como el primer ilusionista español en conseguirlo, también para que las grandes productoras de la ciudad pugnen por su show. Uno de los grandes, el jefe de una de las productoras con los mejores espectáculos del mundo, ya se lo dijo a la salida: “You are one in a billion” (“Eres uno entre un billón”). Pero el plan del artista, a pesar de los grandes ofrecimientos en Estados Unidos, es volver a su tierra natal. “En octubre me vuelvo a Barcelona, a mi Teatro Victoria, que me apetece muchísimo. En primavera ya volveremos a América a pelearnos con todo”.