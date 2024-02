La isla de los monos, un curioso destino para estudiar los comportamientos humanos

Actualmente, los macacos portan un virus que a ellos no les afecta pero que puede causar daños muy graves en los seres humanos, dejando parapléjica a la persona que lo coge y no muere. Los científicos deben ser muy cuidadosos con esto, puesto que puede contagiarse por arañazos o mordeduras a través de mucosas y heridas abiertas. Aunque lo que más continúa sorprendiendo a la comunidad científica es el misterio del huracán. Los científicos se despidieron del cayo cuando supieron lo que iba a suceder, no esperaban poder volver a estudiar la colonia. El trauma se reflejó en algunos de ellos como envejecimiento acelerado, una nueva manera de comunicar una fatalidad entre ellos, un aumento de solidaridad a raíz de la escasez que vivieron.