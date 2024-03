Hora es de que las mujeres tengan cabañas, una columna de Patricia Almarcegui

No lo pensé hasta hace unos días. Había leído La península de las veinticuatro estaciones de Inaba Mayumi, la novela de una reconocida escritora japonesa que se retira un año en mitad de la naturaleza escarpada no muy lejos de Tokio; y me di cuenta. Me di cuenta de que hasta hace muy poco las mujeres no habían tenido una cabaña para retirarse, para reflexionar, para escribir. La tuvo el poeta Bashō, el pensador Thoreau, el filósofo Heidegger, el músico Britten… y se convirtió en una posibilidad de viaje interior sobre el que se ha escrito bastante. Vivir allí y en mitad de la naturaleza fue un ritual de paso, una iniciación que concedió una perspicacia a la mirada y una autoridad al pensamiento.